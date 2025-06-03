Hava Durumu Bayramda Sıcak Olacak

ÜLKE GENERELİNDE YAĞIŞSIZ BİR BAYRAM BEKLENİYOR

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde yağışsız bir Kurban Bayramı geçileceğini belirtiyor. “Bayram boyunca ülke genelinde sıcak hava hakim olacak” diyen Yavuz, arife günü ile birlikte toplamda 4,5 gün sürecek bayram boyunca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sıcak havanın etkin olacağını aktardı. Hava Tahmin Uzmanı, Kurban Bayramı boyunca hava durumu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

SICAKLIK ARTACAK

Yavuz, bayram öncesi Çarşamba ve Perşembe günlerinde Doğu bölgelerinde yağış olabileceğini, ancak bayram süresince Türkiye’nin büyük kısmında yağış beklenmediğini ifade etti. “Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor” dedi. Bayramın birinci gününde ise Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar görülebileceğini, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava olacağını aktardı. Cumartesi günü Türkiye’nin genelinde önemli bir yağış beklenmiyor, yalnızca Doğu Anadolu’nun doğusunda hafif sağanak yağışlarının yaşanabileceği öngörülüyor.

BATI GÜNLERDE AÇIK VE SICAK HAVA HAKİM

Pazar gününde Güney bölgelerinde, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Hakkari ile Van arasında kısa süreli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ancak diğer yerlerde açık hava hakim olacak. Yavuz, “Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde” şeklinde konuştu. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu yaşanacak. Salı gününden itibaren doğu kesimlerde tekrar yağışların olabileceği bildiriliyor.

ANKARA’DA SICAKLIK 31-32 DERECEYİ BULACAK

Yavuz, kurban bayramı süresince Ankara’da yağış beklemediklerini belirtip, “Başkent’te gece sıcaklığı 14-15 dereceleri civarında. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde, 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz” dedi. Ayrıca İstanbul’da da yağış beklenmediği ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı ifade edildi. İstanbul’daki gece sıcaklıklarının bayram boyunca 14-17 derece arasında değişeceği, Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklıkların 30 derecelere yükselebileceği ifade edildi.

İZMİR’DE DE YAĞIŞ YOK

İzmir’de de bayram boyunca yağış beklenmediği vurgulandı. “Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıklar 20-21 dereceler civarında. Gündüz sıcaklıklar ise 33-34 dereceler civarında seyredecek” diyen Yavuz, genel olarak sıcak ve yağışsız bir bayram geçileceğini belirtti. Vatandaşların, sıcak havaya karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.