Hava Durumu Beklentisi Değişiyor! 30°C Geçilecek

HAVA TAHMİNLERİ İKİ AYRI TABLO SUNUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için yaptığı hava tahminine göre, Türkiye’nin havası belirgin bir şekilde iki farklı duruma bölünüyor. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 30°C’yi aşması beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşin etkili olması söz konusu. Öte yandan, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kısımlarında ise kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde hava koşullarının az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Bu bağlamda, Marmara’da Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de Adana ve Antalya 34°C sıcaklığı görecek. İç Anadolu’nun daha serin geçeceği tahmin edilirken, Ankara 27°C, Konya 26°C sıcaklıkları bulacak. Doğu bölgelerinde ise hava koşulları farklılık gösteriyor.

İç ve doğu kesimlerinde hava genelde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu durumun akşam saatlerine doğru etkisini yitireceği belirtiliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGE BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Balıkesir: 33°C

Edirne: 36°C

İstanbul: 29°C

Kırklareli: 32°C

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 26°C

Denizli: 33°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık hava hakim.

Adana: 34°C

Antalya: 34°C

Hatay: 31°C

Isparta: 29°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 27°C

Çankırı: 28°C

Eskişehir: 29°C

Konya: 26°C

BATI VE ORTA KARADENİZ’DE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor.

Bolu: 27°C

Düzce: 31°C

Kastamonu: 26°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Amasya: 29°C

Rize: 23°C; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Samsun: 25°C

Trabzon: 22°C; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim.

Erzurum: 20°C; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kars: 19°C; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Malatya: 30°C

Van: 19°C; aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır: 31°C; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gaziantep: 31°C; parçalı ve az bulutlu.

Mardin: 29°C; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Siirt: 28°C; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Not: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.