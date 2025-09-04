Hava Durumu: Değişken Koşullar Bekleniyor

DEĞİŞKEN HAVA KOŞULLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, 4 Eylül Perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde farklı hava koşulları etkili olacak. Ülkemizin birçok yerinde değişken hava durumu gözlemlenecek. Kuzeydoğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi ve kuvvetli rüzgarlar, günlük yaşamı etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR DURUMU

Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar, özellikle Samsun doğusu ile Ordu çevrelerinde güçlü bir şekilde hissedilecek. Rüzgar, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer 40-60 km/sa hızla esmesi tahmin ediliyor. Genel olarak, hava sıcaklıkları mevsim normalleri etrafında seyrediyor. Bu nedenle, özellikle dışarıda yapılacak etkinlikler için hazırlıklı olunması öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

4 Eylül Perşembe günü İstanbul’da sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında değişecek. Hava genelde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nde rüzgarın zaman zaman güçlü esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif serin bir hava ile güne başlanacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklıklar artarak yaz mevsiminin son günlerine özgü sıcaklıklara yaklaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların tekrar düşmesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayanların rüzgara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Dışarıda planları olanların gün içinde güneş koruyucu önlemler alması faydalı olur.

İZMİR’DE YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ege Bölgesi’nin gözbebeği İzmir’de 4 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Meteoroloji verilerine göre, gündüz en yüksek sıcaklık 35°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıklarının ise 24°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacakken, rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi sonucu deniz kıyısında dikkatli olunması gerekiyor. Yaz mevsimi sonların bir özelliği olarak nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı artırabilmektedir. İzmir’de yaşayanların bu tarihte bol su tüketmeleri ve güneş ışınlarından korunmaları önemli. Ayrıca rüzgar nedeniyle toz ve kum taşınma ihtimaline karşı önlemler alınması faydalı olacaktır.

ANKARA’DA SERİN BİR HAVA

Başkent Ankara’da 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında değişecek. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar şiddeti ise diğer bölgelere göre daha sakin geçecek. Sabah serinliği, sonbahar mevsimine adım attıracak bir his yaratacak. Gün içinde sıcaklık artacak olsa da, özellikle akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayacak. Yağış beklenmediği için dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olacak. Ankara’da yaşayanların dışarı çıkarken sabah ve akşam hafif bir ceket bulundurmaları faydalı olur.