Hava Durumu: Kuvvetli Sağanak Bekleniyor!

BUGÜN HAVA DURUMU

Bugün hava durumu Türkiye genelinde değişiklik gösterecek. 5 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar peş peşe geldi. Son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya, Hatay ve Adana’nın kıyı kesimleri için özel uyarılar verildi. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN YEREL OLARAK ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay ve Adana’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde beklenen yağışlar nedeniyle alınacak önlemler oldukça önemli. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Megakent İstanbul’da bugün gece saatlerine kadar sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışların gün içinde yerel olarak sürmesi öngörülüyor. Ankara’da başlayan yağışlar, öğleden sonra etkisini gösterecek ve cumartesi gününün ilk saatlerine kadar devam edecek. İzmir’deki yağışların, yarın daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Diğer illerde ise hava durumu şu şekilde:

Bursa: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Kocaeli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Denizli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İzmir: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Kayseri: 19°C, parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 19°C, parçalı ve az bulutlu.

Diğer illerde de parçalı bulutlu hava hakim olacak, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.