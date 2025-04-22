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Hava Durumu Parçalı Bulutlu, Sağanak

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan öngörülere göre, ülke genelinde hava koşullarının parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis yaşanması öngörülüyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK VERİLERİ

Rüzgarın, özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli bir şekilde (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif rüzgar, zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı iller için beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;

– Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
– İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
– İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
– Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
– Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
– Trabzon: Parçalı bulutlu 15
– Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
– Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

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