Hava Durumu Planlar İçin Önemli

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Türkiye genelinde hava durumu, hafta sonu için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Eylül ayının ilk günlerinde sıcaklıkların düşmesi ve bazı bölgelerde yağış ihtimallerinin artması bekleniyor. Hava durumu tahminleri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, 5–7 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’daki hava durumu detayları şu şekildedir.

MARMARA VE İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara ve İç Anadolu’da yerel sağanak yağışların yaygın olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi ise yaz havasıyla devam ediyor ve bu bölgelerde yağış beklenmiyor. İstanbul’da Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu olacağı ve yerel sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde kısa süreli yağışlar oluşması olası. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülmekte. Pazar günü ise sıcaklıkların 27-28°C civarında seyredeceği ve yağış ihtimalinin düşük olacağı ifade ediliyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın birkaç derece daha fazla olabileceği kaydediliyor.

İZMİR HAVASI ŞAFAKLA AÇILACAK

İzmir’de hafta sonu hava oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Ege Bölgesi’nde olduğu gibi İzmir’de de yağış beklentisi yok. Cumartesi ve Pazar günleri boyunca açık bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların, gün içinde 32-33°C seviyelerine ulaşacağı, gece ise 21-22°C dolaylarında seyredeceği düşünülüyor. Bu durum, sahil bölgelerinde serin akşam yürüyüşleri ve sosyal etkinlikler için uygun bir ortam sunuyor. Denize girmeyi planlayanlar için rüzgarın hafif eseceği ve deniz suyu sıcaklıklarının yaz seviyelerinde kalacağı bilgisi veriliyor.

ANKARA’DA DÜŞEN SICAKLIKLAR PEŞİNDEN YAĞIŞ VAR

Ankara’da hafta sonu hava durumu, yazın sonbahara geçişinin tipik bir örneğini sergileyecek. Cumartesi sabah saatlerinde açık hava, öğleden sonra ise kent merkezindeki yüksek kesimlerde sağanak yağışlara dönebilir. Akşam saatlerinde yağışların artması bekleniyor. Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış olasılığının daha fazla olduğu bildiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü Ankara ve çevresi için uygun sigorta kodlu bir uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 26-28°C dolaylarında seyredeceği, gece sıcaklıklarının ise 15°C civarına düşeceği tahmin ediliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin genelinde hafta sonu hava durumu değişkenlik gösterecek. Karadeniz ve İç Anadolu’da yerel yağışlar görülebilecekken, Ege ve Akdeniz Bölgesi güneşli hava ile öne çıkıyor. Marmara Bölgesi’nde ise bulutlanma yaşanacak ve özellikle Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise yağış ihtimali bulunmuyor, ancak bu bölgelerde gece sıcaklıklarının düşeceği için serin havalara karşı dikkatli olunması öneriliyor. İstanbul’da Cumartesi günü kısa süreli yağışlar beklenirken, İzmir, Antalya ve Mersin gibi kıyı kentlerinde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Meteoroloji verileri doğrultusunda hafta sonu planı yapanların ilçe bazlı tahminlere göz atması faydalı olacaktır.