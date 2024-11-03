Hava Durumu Raporu: 3 Ekim 2024 Hava Durumu: İstanbul, Bursa, Ankara

GENEL HAVA DURUMU

Bugünkü hava durumu için son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Hafta sonu ile birlikte bütün yurtta soğuk hava etkisini gösteriyor, özellikle İstanbul’da ani sıcaklık düşüşleri gözlemleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, Çankırı, Ardahan, Muş çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimi, Çanakkale’nin iç yerleri, Balıkesir ve Erzurum’un kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Aynı zamanda, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi ön görülüyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Kastamonu’nun kıyı bölgelerinde yağışların etkili olması muhtemel. Kuzey ve iç kesimlerde ise sis uyarısı yapılmaktadır. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği, kuzey ve güneydoğu kesimlerde 5-9 derece arasında sıcaklık değişiklikleri olacağı, diğer bölgelerde ise kritik bir değişim beklenmiyor. Genel olarak kuzey yönlerden esen rüzgar hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı bölgesinde ise kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgarlar yaşanacak.

YAĞMUR BEKLENEN İLLER

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Batman ve Mardin bölgelerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarla Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde 6 ila 8 şiddetinde olacağını belirtiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu genelde çok bulutlu, kuzey kesimlerinde ise sağanak yağışlı olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis gözlemlenebilir. İstanbul’da sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca hacim diğer günlerde parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde biraz yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İLLERİN HAVA DURUMU

Edirne 12°C, 17°C; Kırklareli 10°C, 14°C; Kocaeli 11°C, 16°C. Ege Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Ancak Kuzey Ege kıyılarında sert rüzgarlar bekleniyor. Denizli 12°C, 23°C, İzmir 12°C, 23°C. İç Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumu olacaktır. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Ankara 6°C, 16°C, Çankırı 3°C, 15°C.

BATI KARADENİZ VE DOĞU KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı çok bulutlu bir hava durumu görülecek, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Kastamonu ve Sinop’ta yağışların kuvvetli seyredeceği düşünülüyor. Amasya 7°C, 17°C, Samsun 13°C, 15°C. Doğu Anadolu’da güneydoğu kesimleri ile Ardahan ve Muş çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şahesinde olacak. Erzurum -3°C, 13°C, Van 3°C, 12°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgedeki hava durumu genel olarak yağmur ve sağanak yağışların etkisi altında olacak. Özellikle Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Diyarbakır 7°C, 17°C, Gaziantep 9°C, 21°C.