Hava Durumu: Sıcaklıklar Artış Gösteriyor

HAVA DEĞİŞİMİ BAŞLIYOR

Yağışlı ve soğuk hava, yerini bahar havasına bırakma sürecine giriyor. Yarın, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege’nin kuzeyi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış geçişleri meydana gelebiliyor. Yeni haftada ise ülkenin genelinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusunda ise yağışlı bir hava geçireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yarın ülke genelinde hava sıcaklıkları Ankara’da 16, İstanbul’da 17, İzmir’de 21, Antalya’da 18, Adana’da 20, Diyarbakır’da 14 ve Samsun’da 12 dereceye kadar yükselebiliyor. Hava sıcaklıklarının kademeli bir artış göstermesi bekleniyor; Perşembe gününe kadar Ankara’da 25, İstanbul’da 24, İzmir’de 27, Antalya’da 24, Adana’da 32, Diyarbakır’da 25, Samsun’da 18 ve Trabzon’da ise 17 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.