Hava Durumu Tahminleri Güncellendi! MGM’den Gelen Yağış Uyarıları Açıklandı

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayımladı ve Türkiye’nin büyük bölümünde yağışların geleceğini belirtti. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapılırken, 2 kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkenin batısında çok bulutlu bir hava durumu gözlenirken, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Diğer yerlerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor. Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Gece ile sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Saksı altına yerel kuvvetli sağanak yağışların yaşanabileceği Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nin kıyılarında sağanak yağışlar tahmin ediliyor; ayrıca, İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar olabiliyor. İç Anadolu’nun parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Edirne 7°C, 14°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; İstanbul 11°C, 17°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Kırklareli 6°C, 13°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Kocaeli 13°C, 19°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Ege Bölgesi’nde; Aydın 2°C, 16°C parçalı ve çok bulutlu, Denizli 8°C, 22°C parçalı ve çok bulutlu, İzmir 11°C, 21°C parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de de benzeri bir durum bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu geçerli olacak, ancak geceleri ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis gözlenebiliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hava durumu da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görülebiliyor.

Bu hava durumu tahminleriyle birlikte, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.