Hava Durumu: Yağışlı Ve Bulutlu

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların, Karadeniz’in iç alanları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr genellikle güney yönlü, kuzeybatı bölgelerde ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.

BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

– Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

– İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 20 derece

– İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 26 derece

– Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 33 derece

– Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 26 derece

– Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 13 derece

– Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 13 derece

– Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, 17 derece

– Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 31 derece