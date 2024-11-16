Hava Durumuna Dair Sarı Kod Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerine göre yurdun geniş kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşılaşacağını belirtiyor. Marmara bölgesinin geneli, Ege’nin kuzey ve batısı, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in kıyılarında, Doğu Akdeniz’in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimlerinde, (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu’da yağışlı bir atmosfer olacağı öngörülüyor. Kıyı bölgelerde sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, iç bölgelerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar yağması bekleniyor. Ege’nin batı kesimleri, Batı Karadeniz’in doğu kısımları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olması olası.

UYARILAR VE HAVA SICAKLIĞI

Güçlü yağışlar beklenen Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış ihtimali olan Artvin ve Rize için “sarı” kodlu uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıklarının, Akdeniz kıyı bölgeleri dışındaki yerlerde 2 ila 4 derece azalarak seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden, güneybatı ve doğu kesimlerinde güney yönlerinden hafif ve arada orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Marmara’da rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor. Ege Denizi’nin kuzeyinde ise sabah saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak bir etki yaratacağı ve pazar günü öğle saatlerinden sonra azalması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir: Bugün için hava durumu yağmurlu ve sıcaklık 18°. Yarın için yağmurlu hava ve sıcaklık 16°. 17 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul’da yağmurlu hava ve sıcaklık 17°. 18 Kasım 2024 Pazartesi ise yağmurlu hava ile sıcaklık 9° olarak tahmin edilmektedir. 19 Kasım 2024 Salı günü İstanbul’da yine yağmurlu hava ve sıcaklık 10° olarak öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren İzmir’in geneli, Manisa ve Aydın’ın batısı ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren beklenen yerel kuvvetli yağışların, kıyı kesimlerde sağanak şeklinde, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karla olacağı tahmin ediliyor.