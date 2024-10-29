Hava Durumunda Önemli Değişiklikler Bekleniyor

SON HAVA TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinin parçalı ve yer yer oldukça bulutlu olacağı, akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış yaşanacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Yeni uyarılar peş peşe geliyor; sıcaklıkların İstanbul da dahil olmak üzere 7 derecelik bir düşüş göstermesi muhtemel. Bazı bölgelerde kar yağışının da etkisini artıracağı bildiriliyor. Birçok kenti ise kuvvetli sağanak etkisi altına alacak. Tüm Türkiye’yi bekleyen hava durumu detayları şöyle…

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR GÜNDEMİ

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri etrafında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerinden hafif esmesi, Kıyı Ege ve Akdeniz’de ise ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor. Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son “güzel hava günleri” olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.” şeklinde değerlendirdi.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis olayları bekleniyor.

Edirne: 25°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Kırklareli: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 20°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Ege Bölgesi, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Aydın: 19°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 25°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 24°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 25°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olaylarının yaşanması muhtemel.

Adana: 29°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 27°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 26°C, az bulutlu ve açık

Mersin: 27°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: 20°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Çankırı: 21°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Eskişehir: 20°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Konya: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz, parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi olmaktadır.

Bolu: 18°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Düzce: 21°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Sinop: 21°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Zonguldak: 17°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayları bekleniyor.

Amasya: 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Artvin: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 19°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Trabzon: 18°C, parçalı bulutlu