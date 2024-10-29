Hava Durumunda Önemli Değişiklikler Bekleniyor

SON HAVA TAHMİNLERİ AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinin parçalı ve yer yer oldukça bulutlu olacağı, akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış yaşanacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Yeni uyarılar peş peşe geliyor; sıcaklıkların İstanbul da dahil olmak üzere 7 derecelik bir düşüş göstermesi muhtemel. Bazı bölgelerde kar yağışının da etkisini artıracağı bildiriliyor. Birçok kenti ise kuvvetli sağanak etkisi altına alacak. Tüm Türkiye’yi bekleyen hava durumu detayları şöyle…
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR GÜNDEMİ
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri etrafında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerinden hafif esmesi, Kıyı Ege ve Akdeniz’de ise ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor. Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son “güzel hava günleri” olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.” şeklinde değerlendirdi.
BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis olayları bekleniyor.
Edirne: 25°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kırklareli: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 20°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Ege Bölgesi, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Aydın: 19°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 25°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 24°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 25°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olaylarının yaşanması muhtemel.
Adana: 29°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 27°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 26°C, az bulutlu ve açık
Mersin: 27°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Ankara: 20°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Çankırı: 21°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Konya: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz, parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi olmaktadır.
Bolu: 18°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Düzce: 21°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Sinop: 21°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Zonguldak: 17°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayları bekleniyor.
Amasya: 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Artvin: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 19°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Trabzon: 18°C, parçalı bulutlu