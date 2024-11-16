Hava Durumunda Sarı Kod Uyarısı Var!

METEOROLOJİK TAHMİNLERİN DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu bir hava ile geçecek. Marmara, Ege’nin kuzey ve batı kısımları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgeleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

KUZEYDE VE BATIDA YEREL YAĞIŞLAR

Ege’nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışlar yerel olarak kuvvetli olabiliyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize yer alıyor. Bu bölgeler için “sarı” kodlu uyarılarda bulunuldu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının Akdeniz kıyı kesimleri dışındaki alanlarda 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneybatı ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Marmara bölgesinde rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ege Denizi’nin kuzey kesiminde de rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

– Bugün: Yağmurlu, sıcaklık 18°

– Yarın: Yağmurlu, sıcaklık 16°

– 17 Kasım 2024 Pazar: Yağmurlu, sıcaklık 17°

– 18 Kasım 2024 Pazartesi: Yağmurlu, sıcaklık 9°

– 19 Kasım 2024 Salı: Yağmurlu, sıcaklık 10°

DOĞU KARADENİZ VE EGE’DE GÜÇLÜ YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde, Manisa ve Aydın’ın batısında ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var. Ayrıca Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin’in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların olması öngörülüyor.