Hava Gösterisi Vatandaşları Büyüledi

HAZIRLIKLAR VE ETKİNLİK BİLGİLERİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi olan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir hava gösterisi düzenliyor. Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, etkinlik için yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlikte Türk Yıldızları’nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük bir beğeni topluyor.

EŞSİZ GÖSTERİLER VE HALK COŞKUSU

Ardından SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği nefes kesen manevralar, meydanı dolduran insanlar tarafından büyük alkışlarla karşılanıyor. Gösteri sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlarla etkinliğe katılıyor. Aynı zamanda, katılımcılar cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla bu özel anları ölümsüzleştiriyor.