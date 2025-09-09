Haberler

Hava Gösterisi Vatandaşları Büyüledi

HAZIRLIKLAR VE ETKİNLİK BİLGİLERİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi olan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir hava gösterisi düzenliyor. Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, etkinlik için yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlikte Türk Yıldızları’nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük bir beğeni topluyor.

EŞSİZ GÖSTERİLER VE HALK COŞKUSU

Ardından SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği nefes kesen manevralar, meydanı dolduran insanlar tarafından büyük alkışlarla karşılanıyor. Gösteri sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlarla etkinliğe katılıyor. Aynı zamanda, katılımcılar cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla bu özel anları ölümsüzleştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

Gazipaşa'da Hasan Karateke, yıkım kararı ile taşınması gereken konteyner evini ray sistemi ve iş makinesiyle 150 metre uzaklığa taşıdı.
Haberler

Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, Ukrayna ile müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın desteği ve yaptırımları artırmaya devam edeceğini kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.