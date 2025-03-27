Hava Kirliliği Her Yıl 5,7 Milyon Can Alıyor

DÜNYA BANKASI’NDAN YENİ RAPOR

Dünya Bankası, “Yaşanabilir Bir Gezegende Temiz Havaya Erişimin Hızlandırılması” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, hava kirliliğinin dünya genelinde her yıl yaklaşık 5,7 milyon insanın ölümüne yol açtığı belirtiliyor. Bu ölümlerin yüzde 95’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği vurgulanıyor. Rapor, sağlık etkileri, üretkenlik kayıpları ve azalan yaşam süresi nedeniyle hava kirliliğinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 5’ine eşdeğer bir ekonomik zarara neden olduğunu ifade ediyor.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİNE VURGU

Hedefe yönelik politika eylemleri ile 2040 yılına kadar tehlikeli düzeyde hava kirliliğine maruz kalan insan sayısının yarı yarıya azaltılabileceği raporda aktarılıyor. Küresel ölçekte dış ortam hava kirliliğinin büyük bölümünün insan kaynaklı olduğu, tarım, kentsel gelişim, ulaşım, sanayi ve ev içi pişirme gibi alanlarda yapılacak politika değişikliklerinin sağlığa zararlı partikül maddelerin azaltılmasına yardımcı olabileceği de kaydediliyor.

ENTEGRE KİRLİLİK YÖNETİMİ POLİTİKALARI

Hava kirliliğini azaltırken enerji bağımsızlığını destekleyen veya emisyonları düşüren önlemler içeren politikaların, soruna hem maliyet etkin hem de verimli çözümler sunabileceği belirtiliyor. Raporda, entegre kirlilik yönetimi politikalarının 2040 yılına kadar ekonomik faydalarının 2,4 trilyon dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.