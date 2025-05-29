Hava Kuvvetleri F-16’lar Sonik Patlama

DÜYULAN SESİN NEDENİ AÇIKLANDI

Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde duyulan ses, bölgede paniğe neden oldu. Sesin nedeni, Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçaklarının eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olarak belirlendi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Samandağ Kaymakamlığı, panik yaratan sesle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada, Hava Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşlarının olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.