Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, 1 Mayıs itibariyle istifa edeceğini duyurdu.

Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa ettikten sonra Wilson’un ismi Savunma Bakanlığı için de geçiyordu.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, Trump’ın, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ı Savunma Bakanı olarak aday göstereceği ifade edilirken, Wilson’un, Shanahan ile iyi anlaşmamasından dolayı Teksas Üniversitesinin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

TRT