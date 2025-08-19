Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Devir Teslimi

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 15 Ağustos 2025 tarihli 2025 Yılı General/Amiral Atamaları çerçevesinde, bu önemli törene katıldı.

ORGENERAL GÜNEYKAYA GÖREVİ DEVRETTİ

Devir teslim töreninde, Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran’a devrediyor. Bu süreç, Hava Kuvvetleri içindeki liderlik değişiminin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İncirliova’da 4 Katlı Yangın Oldu

Aydın'da İncirliova'daki 4 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında 2. kat tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi; 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye sevk edildi.
Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile yapacağı karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho'nun denetiminde gerçekleşti.

