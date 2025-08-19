Hava Kuvvetleri Komutanı Devir Teslimi

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 15 Ağustos 2025 tarihli 2025 Yılı General/Amiral Atamaları çerçevesinde, bu önemli törene katıldı.

ORGENERAL GÜNEYKAYA GÖREVİ DEVRETTİ

Devir teslim töreninde, Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran’a devrediyor. Bu süreç, Hava Kuvvetleri içindeki liderlik değişiminin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.