Hava Kuvvetleri, Konya’ya Karaciğer Gönderdi

AMBULANS UÇAKLA ORGAN NAKLİ

Milli Savunma Bakanlığı, Konya’da organ nakli bekleyen bir bireye, Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçak ile Sinop’tan karaciğer grefti teslim edildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile Konya’da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Sinop’tan karaciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE DESTEK

Bu önemli adımla birlikte, organ nakli bekleyen bireylere ulaşmak ve sağlık hizmet söz konusu olduğunda hızlı aksiyon almak hedefleniyor. Hava Kuvvetleri’nin bu tür görevleri, acil durumlarda hayati öneme sahip olmakta.