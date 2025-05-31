Hava Kuvvetlerimiz Güçleniyor, Eğitim Devam Ediyor

HAZIRLIKLAR VE EĞİTİMLER HIZLANIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri’nin çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde donatıldığını vurguladı. Bakan Güler, “Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek gök vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz.” dedi. Güler, hava sistemlerini güçlendirmek için kritik projelerin tamamlandığını ve hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır.” şeklinde ekledi.

HAZIRLIK AŞAMALARI VE GÖREVLER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 114. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabulde Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son zamanlarda oldukça kapsamlı faaliyetler yürüttüğünü ifade etti. Güler, “Hava Kuvvetlerimiz, kurulduğu günden bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünden aldığı ilhamla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.” ifadesini kullandı. Hava Kuvvetleri, sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede görev alarak başarılı bir performans sergilediğini vurguladı.

YERLİ VE MİLLİ GÜCÜMÜZÜ ARTTIRIYORUZ

Güler, Türkiye’nin insansız hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan hava savunma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sistemler tasarlayıp geliştirdiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı, “Krizlerin, çatışmaların ve savaşların yaşandığı günümüzde, ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz.” şeklinde konuştu. İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşmasının Türkiye’nin bu alandaki gelişimini gözler önüne serdiğini ekledi.

GÜÇLÜ GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Milli hava platformları konusundaki büyük atılımlara değinen Güler, HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi projelerin yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini ifade etti. Güler, “Bu hassas süreçte, ülkemizin kazanımlarını artırmak ve hak ve menfaatlerimizi korumak için Hava Kuvvetlerimizi en modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Cumhuriyetin ikinci asrına girildiği bu dönemde Hava Kuvvetleri’nin büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti. Güler, emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.