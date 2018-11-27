Hava Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri’nde yapılan operasyonda 82 asker gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama göre, ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ’ nün Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 80 astsubay olmak üzere 82 asker hakkında hakkında 27.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı muvazzaf olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir’ denildi.

TRT