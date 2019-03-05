Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri’nde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere topkam 30 şüpheli hakkında 05.03.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 19 u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir.

TRT