Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı yapılan operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün ‘Mahrem İmamlar’ ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 Albay, 2 Yarbay, 5 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 3 Teğmen, 31 Astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında 31.12.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Şüphelilerden 8 i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir’ denildi.

TRT