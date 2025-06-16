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Hava Limanı’nda Uçuş Verileri Açıklandı

UÇUŞ VE YOLCU SAYILARINDA ARTIŞ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025 yılının Mayıs ayında 95 bin 308 yolcu uçtu. Bu ay içinde toplam 694 uçuş gerçekleştirilirken, bu uçuşların 668’i iç hatlar, 26’sı ise dış hatlar için gerçekleşti. Önceki yıl yani 2024’te, aynı dönemde toplam 615 uçuş yapılmış ve 90 bin 728 yolcu taşınmıştı.

TİCARİ UÇUŞLAR VE YÜK TRAFİĞİ

2025’in Mayıs ayında Erzurum Hava Limanı’ndan 94 bin 282 yolcu iç hatlar aracılığıyla ve bin 26 yolcu da dış hatlardan hizmet aldı. Aynı ayda havaalanı üzerinden 595 ticari uçuş gerçekleştirildi ve 648 ton yük trafiği yaşandı. Bunun yanı sıra, toplam 17 tonluk kargo trafiği de bu dönem içinde gerçekleşti.

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