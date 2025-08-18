Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Veda Etti

VEDA ZİYARETİ

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a bir veda ziyareti gerçekleştirdi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı olarak görev süresini sonlandıran Orgeneral Güneykaya, bu anlamlı ziyaretiyle bir döneme nokta koydu.

VALİYİ SELAMLAYAN GÜNEYKAYA

Valilik binasına gelişinde, Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Güneykaya, günün hatırası olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Aksoy, Orgeneral Güneykaya’ya görev süresi boyunca devlet ve millete sunduğu katkılar için minnettar olduğunu belirterek, emeklilik döneminde sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.