Haberler

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Veda Etti

VEDA ZİYARETİ

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a bir veda ziyareti gerçekleştirdi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı olarak görev süresini sonlandıran Orgeneral Güneykaya, bu anlamlı ziyaretiyle bir döneme nokta koydu.

VALİYİ SELAMLAYAN GÜNEYKAYA

Valilik binasına gelişinde, Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Güneykaya, günün hatırası olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Aksoy, Orgeneral Güneykaya’ya görev süresi boyunca devlet ve millete sunduğu katkılar için minnettar olduğunu belirterek, emeklilik döneminde sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.