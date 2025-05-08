Hava Saldırıları Sonrası Uçuşlar İptal

Hava saldırıları sonrası uçuşlar durduruldu

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırılarından sonra Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildiriliyor. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, bu üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı. Uçuşların durdurulması yüzünden birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı. Pakistan, söz konusu saldırıların ardından hava sahasını 48 saat boyunca kapattığını ifade etti ve bir süre sonra uçuşların yeniden yönlendirilmesine başlandı. Başkent İslamabad ile Lahor’a varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.

Hindistan’ın misilleme saldırıları

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı esnasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu durumu doğrulamadı.

Modi’nin açıklamaları ve operasyonun anlamı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında askeri saldırıyı “Sindoor Operasyonu” olarak adlandırmış ve bunu “gurur anı” şeklinde tanımlamıştı. Hintçe’de “Sindoor” kelimesi, evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz anlamına geliyor. Bu bağlamda, operasyonun Hindistan için sembolik bir öneme sahip olduğu gözlemleniyor.