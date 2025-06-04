Hava Sıcaklığı 30°C’yi Geçecek

HAVA TAHMİNLERİ İKİYE BÖLÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava tahminlerine göre, Türkiye’nin hava durumu iki farklı tablo sergiliyor. Batı bölgelerinde termometrelerin 30°C seviyesini aşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneş kendini gösterirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLARDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Batı bölgelerinde az bulutlu ve açık hava geçerli olacak. Marmara’da Edirne’nin 36°C, Ege’de İzmir’in 34°C ve Akdeniz’de Adana ile Antalya’nın 34°C’yi göreceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin kalırken, doğu bölgelerinde tamamen farklı bir hava durumu yaşanacak.

ŞİDDETİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzeyden kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) eseceği ifade ediliyor. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU GÖRÜNTÜSÜ

Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Balıkesir 33°C, Edirne 36°C, İstanbul 29°C ve Kırklareli 32°C olacak. Ege bölgesinde güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor. Afyonkarahisar 26°C, Denizli 33°C, İzmir 34°C ve Manisa 35°C civarında sıcaklıklar yaşanacak. Akdeniz bölgelerinde de az bulutlu ve açık hava hakim olacak, Adana ve Antalya 34°C, Hatay 31°C, Isparta 29°C olacak.

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Ankara 27°C, Çankırı 28°C, Eskişehir 29°C ve Konya 26°C olarak ölçülmesi bekleniyor.

DOĞU VE KARADENİZ’DE HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Bolu 27°C, Düzce 31°C, Kastamonu 26°C ve Zonguldak 25°C ölçülmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu hava durumları söz konusu. Amasya 29°C, Rize 23°C ve Samsun 25°C havalarda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca Trabzon’da 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hava hakim olacak. Erzurum 20°C, Kars 19°C ve Malatya 30°C olarak tahmin ediliyor. Van’da ise 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Diyarbakır’da 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep 31°C, parçalı ve az bulutlu görülecek. Mardin’de 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağına maruz kalınacağı tahmin ediliyor. Siirt’te de 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Not olarak, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.