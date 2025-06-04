Hava Sıcaklığı 30°C’yi Geçecek

HAVA DURUMU İKIYE BÖLÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için yaptığı hava tahminine göre, Türkiye genelinde hava oldukça farklı bir tablo çiziyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’yi aşması öngörülürken, Marmara, Ege ve Akdeniz’de güneşli bir gün bekleniyor. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ OLACAK

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde açık ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara’da Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de ise Adana ve Antalya 34°C’yi görecek. İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile serin kalırken, doğu bölgelerinde hava bambaşka bir seyir izleyecek.

DOĞU KESİMLERİNDE ŞİDDETİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

İç ve doğu bölgelerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar eseceği düşünülüyor. Bu durum akşam saatlerinde etkisini yitirecek. Yaşanabilecek olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGE BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Edirne 36°C, İstanbul 29°C, Kırklareli 32°C.

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor. İzmir 34°C, Manisa 35°C, Denizli 33°C.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Adana 34°C, Antalya 34°C, Hatay 31°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara 27°C, Konya 26°C, Eskişehir 29°C.

KARADENİZ VE DOĞU BÖLGELERİNDE HAVA HAREKETLİ

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Bolu 27°C, Düzce 31°C, Kastamonu 26°C ile Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Amasya 29°C, Rize yerel sağanak yağış ile 23°C, Samsun 25°C, Trabzon ise yine yerel sağanak yağış ile 22°C.

DOĞU ANADOLU’DA İKİ HAVA TABLOSU

Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Erzurum 20°C, Kars 19°C, Malatya 30°C ile Van 19°C, aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 31°C, Gaziantep 31°C, Mardin 29°C, Siirt 28°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Not olarak, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar 40-60 km/saat hızına ulaşabilir.