Hava Sıcaklığı 30°C’yi Geçiyor!

TÜRKİYE’DE HAVA DURUMU İKİYE BÖLÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 tarihindeki hava tahminine göre, Türkiye genelinde hava durumu adeta ikiye bölünüyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’yi geçmesi öngörülüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneş kendini gösterirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi’nde Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de Adana ve Antalya 34°C’yi görecek. İç Anadolu’da ise Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin kalıyor. Doğu bölgelerinde durum çok daha farklı. İç ve doğu kesimlerde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) eseceği öne sürülüyor. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Balıkesir: 33°C, Edirne: 36°C, İstanbul: 29°C, Kırklareli: 32°C.

Ege Bölgesi: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor. Afyonkarahisar: 26°C, Denizli: 33°C, İzmir: 34°C, Manisa: 35°C.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Adana: 34°C, Antalya: 34°C, Hatay: 31°C, Isparta: 29°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara: 27°C, Çankırı: 28°C, Eskişehir: 29°C, Konya: 26°C.

KARADENİZ VE DOĞU’DA DAHA HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Bolu: 27°C, Düzce: 31°C, Kastamonu: 26°C, Zonguldak: 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Amasya: 29°C, Rize: 23°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Samsun: 25°C, Trabzon: 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Erzurum: 20°C, Kars: 19°C, Malatya: 30°C, Van: 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Güneydoğu Anadolu’da: Diyarbakır: 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; Gaziantep: 31°C, parçalı ve az bulutlu; Mardin: 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; Siirt: 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Not: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.