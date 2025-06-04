Hava Sıcaklığı 30°C’yi Geçmekte!

HAVA DURUMU İKİYE BÖLÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için yaptığı hava tahminlerine göre, Türkiye’de hava durumu belirgin bir farklılık gösteriyor. Batıda sıcaklıkların 30°C’yi aşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir hava hakimken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar etkili olacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava varsa da, Marmara’da Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de ise Adana ve Antalya 34°C’yi görecek. İç Anadolu’da ise Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin kalacak. Doğu bölgelerindeyse durum tamamen farklı; burada yerel kuvvetli rüzgar ve yağış uyarıları yapılıyor.

DOĞU’DA ŞİDDETİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi olası. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde bu etkinin azalması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Balıkesir 33°C, Edirne 36°C, İstanbul 29°C ve Kırklareli 32°C sıcaklıkları bekleniyor. Ege’de ise güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor; Afyonkarahisar 26°C, Denizli 33°C, İzmir 34°C ve Manisa 35°C olacak. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 34°C, Hatay 31°C, Isparta ise 29°C sıcaklıklarla az bulutlu bir hava yaşayacak. İç Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumu bekleniyor; Ankara 27°C, Çankırı 28°C, Eskişehir 29°C ve Konya 26°C görülecek.

KARADENİZ VE DOĞU’DA HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir gün geçmesi öngörülüyor; Bolu 27°C, Düzce 31°C, Kastamonu 26°C, Zonguldak 25°C sıcaklıkları bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu hava görülmesi bekleniyor; Amasya 29°C, Rize 23°C (sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış), Samsun 25°C, Trabzon 22°C (sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış) sıcaklıkları öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak; Erzurum 20°C, Kars 19°C (sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış), Malatya 30°C, Van 19°C (aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış) bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Güneydoğu Anadolu’da; Diyarbakır 31°C (öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış), Gaziantep 31°C (parçalı ve az bulutlu), Mardin 29°C (öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış), Siirt 28°C (sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış) sıcaklıkları bekleniyor. Not olarak, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkili olacağı belirtiliyor.