Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aştı

ŞANLIURFA’DA YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, şehrin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’nda yer alan bir termometre, 49 derece gösterdi. Kavurucu hava koşullarından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, serinlemek için Balıklıgöl Yerleşkesi ve çevresindeki parklarda, ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bazı bölgelerde belirgin bir sakinlik hissediliyor.

VATANDAŞLAR SERİNLEME YOLLARI ARIYOR

Sıcak havaların getirdiği zorluklarla başa çıkmak isteyen halk, gölgede zaman geçirerek serinlemeye çalışıyor. Balıklıgöl Yerleşkesi gibi popüler alanlar, vatandaşların tercih ettiği serinleme noktaları arasında yer alıyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sosyal yaşamda da değişimlere neden oluyor.