Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aştı

ŞANLIURFA’DA YAZ SICAKLARI HAKİM

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki termometre, 49 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIKLA BİRLİKTE SAKİNLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek sıcaklıklar, bazı bölgelerde sakinlik oluşturuyor. Bu durum, vatandaşların sıcak havadan kaçmak amacıyla tercih ettikleri gölgeli alanlarda yoğunlaşmasına neden oluyor. Sıcak hava, özellikle şehir merkezinde hissediliyor ve şehirdeki yaşamı zorlaştırıyor.