Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aştı

ŞANLIURFA’DA YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’nda bulunan termometre 49 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

VATANDAŞLAR SERİNLEME YOLLARI ARIYOR

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözleniyor. İnsanlar, yüksek sıcaklıkla mücadele etmek için bulundukları alanlardan ayrılmıyor ve gölgelerde zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aşıyor

Şanlıurfa'da sıcaklık, termometrelerin 49 dereceyi göstermesiyle Türkiye'nin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının etkisini gözler önüne seriyor.
