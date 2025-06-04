Hava Sıcaklığı Artıyor! 30°C’yi Aşacak

HAFTA ORTASINDA HAVA DURUMU ÇİZİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba gününe dair yaptığı hava tahminlerine göre, Türkiye’nin genel havası iki ayrı tablo çiziyor. Batı kesimlerinde sıcaklıkların 30°C’nin üzerine çıkması öngörülüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir hava etkili olurken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde ise kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış gözlemlenecek.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor. Batı bölgelerinde genelde açık ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara Bölgesi’nde Edirne’de sıcaklık 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Antalya ise 34°C’yi görecek. İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin bir hava yaşanacakken, doğudaki illerdeyse durum oldukça farklı.

İç ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli rüzgarın eseceği düşünülüyor. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU GÖRÜNTÜSÜ

Marmara: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Balıkesir: 33°C

Edirne: 36°C

İstanbul: 29°C

Kırklareli: 32°C

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor.

Afyonkarahisar: 26°C

Denizli: 33°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Adana: 34°C

Antalya: 34°C

Hatay: 31°C

Isparta: 29°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Ankara: 27°C

Çankırı: 28°C

Eskişehir: 29°C

Konya: 26°C

KARADENİZ VE DOĞU’DA HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün tahmin ediliyor.

Bolu: 27°C

Düzce: 31°C

Kastamonu: 26°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Amasya: 29°C

Rize: 23°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Samsun: 25°C

Trabzon: 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

DOĞU ANADOLU’DA HAVA GÖRÜNTÜSÜ

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

Erzurum: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Kars: 19°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Malatya: 30°C

Van: 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Diyarbakır: 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Gaziantep: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Siirt: 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Not: Doğu bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklentisi sürüyor.