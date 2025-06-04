Hava Sıcaklığı Yükseliyor, Dikkat!

HAVA DURUMU İKİYE BÖLÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için yaptığı hava tahminlerine göre, Türkiye’de hava durumu belirgin şekilde ikiye ayrılıyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’nin üzerine çıkması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşin parlaması öngörülürken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı alanlarında kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olabiliyor.

SICAKLIKLARDA ARTIS BEKLENİYOR

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece yükselmesi tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde, özellikle az bulutlu ve açık bir hava hakimi olacak. Marmara bölgesinde Edirne’nin 36°C’ye ulaşması, Ege’de İzmir’de sıcaklığın 34°C, Akdeniz’de Adana ve Antalya’nın 34°C’ye çıkması bekleniyor. İç Anadolu’da ise Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin kalırken, doğu bölgelerde hava durumu oldukça farklı şekilleniyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ

İç ve doğu kesimlerde, hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esecek. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Edirne 36°C, İstanbul 29°C, Kırklareli 32°C.

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. İzmir 34°C, Manisa 35°C, Denizli 33°C.

Akdeniz: Açık ve az bulutlu hava hakim. Adana 34°C, Antalya 34°C, Hatay 31°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Ankara 27°C, Eskişehir 29°C, Konya 26°C.

BATI VE DOĞU KARADENİZ’DE HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Bolu 27°C, Düzce 31°C, Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Rize 23°C, Samsun 25°C, Trabzon 22°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Erzurum 20°C, Kars 19°C, Malatya 30°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Diyarbakır: 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep 31°C, Mardin 29°C, Siirt 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaratabiliyor. Ayrıca, doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.