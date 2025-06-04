Hava Sıcaklığı Yükseliyor, Dikkat!

HAVA TAHMİNLERİ İKİYE BÖLÜNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü yayınladığı hava tahminlerine göre Türkiye’nin hava durumu iki farklı atmosferde şekillenecek. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’yi geçmesi beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri güneşli bir hava ile karşılaşacak. Öte yandan, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ HİSSEDİLECEK

Ülkenin genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Batı bölgelerinde bulutsuz ve açık bir hava hakim olacak. Marmara bölgesinde Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C ve Akdeniz’de Adana ile Antalya 34°C’yi görecek. İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin bir hava beklenirken, doğu bölgelerinde ise tamamen farklı bir manzara söz konusu olacak. Doğu’da rüzgar ve yağış uyarısında bulunuluyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç ve doğu kesimlerde hava genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden etkili bir rüzgar (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor. Bu durumun akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Güvenlik açısından olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Balıkesir 33°C, Edirne 36°C, İstanbul 29°C ve Kırklareli 32°C.

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor. Afyonkarahisar 26°C, Denizli 33°C, İzmir 34°C ve Manisa 35°C.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Adana 34°C, Antalya 34°C, Hatay 31°C ve Isparta 29°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara 27°C, Çankırı 28°C, Eskişehir 29°C ve Konya 26°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Bolu 27°C, Düzce 31°C, Kastamonu 26°C ve Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Amasya 29°C, Rize 23°C, Samsun 25°C ve Trabzon 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Erzurum 20°C, Kars 19°C, Malatya 30°C ve Van 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 31°C, Gaziantep 31°C, Mardin 29°C ve Siirt 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış meydana gelebiliyor. Ayrıca, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.