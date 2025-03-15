Hava Sıcaklıkları Aniden Düşecek

MEVSİM NORMALELERİ AŞILDI

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte yaz sıcaklarına yaklaşan hava değerleri, pazartesi gününden itibaren tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde birden 22 derece düşecek. Hatta İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava Forum’un bildirdiği verilere göre bazı kentlerde bu sıcaklık farkı 34 dereceyi bulacak. Örneğin, Eskişehir Sarıcakaya’daki 16 Mart Pazar günü 37 dereceye ulaşan sıcaklık, 20 Mart Perşembe günü 3 dereceye gerileyecek. Başkent Ankara’da ise ciddi bir sıcaklık düşüşü olması bekleniyor; 16 Mart Pazar günü 29 derece olan sıcaklık, 20 Mart Perşembe günü 1 dereceye kadar düşecek.

BEKLENEN ANI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öngörülen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği” belirtildi. Ayrıca, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” denildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı kaydedilirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin edildi. Mart ayının son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselebileceği öngörüldü. Açıklamada, özellikle hafta sonu beklenen lodos fırtınası ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, “Pazar günü, mart ayının rekorlarının kırılma ihtimali var. Özellikle Ankara, İstanbul, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve Batı Karadeniz’de sıcaklıkların hafta sonu mart ayı rekorlarına ulaşma ihtimali var.” dedi. Ankara’da sıcaklıkların 28-30 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor ki bu, mevsim normallerinin neredeyse 20 derece üzerinde. Acar, “Dün Zonguldak Devrek’te 32 derece ölçüldü; buna temmuz-ağustos sıcaklığı diyebiliriz.” ifadesini kullandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları “ekstrem” olarak tanımlayan Acar, atmosferin dengesini sağlamak isteyeceğini belirtti. Sıcaklıkların gelecek hafta 20-25 derece düşeceğini söyleyen Acar, “Salı gününden itibaren, yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen, mart ayına göre soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.” dedi.

İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLECEK HAVA KOŞULLARI

Murat Acar, Trakya’dan başlayarak özellikle Marmara Bölgesi’nde salı gününden itibaren sıcaklıkların birdenbire düşeceğini, ani sıcaklık düşüşleri beklediklerini aktardı. “20-25 dereceye yakın sıcaklık düşüşleri bekliyoruz. Çarşamba gününden itibaren yurdun iç kısmına, perşembe gününden itibaren ise doğu kesimlerine yayılacak bir soğuk hava koşullarını 23-24 Mart’a kadar göreceğiz.” şeklinde konuştu. Meteoroloji Uzmanı Acar, beklenen sıcaklık düşüşlerinin insan sağlığını etkileyecek düzeyde ani olabileceğini ifade etti. Hem fiziksel sağlık hem de insan psikolojisi üzerinde etkili olabilecek meteorolojik şartların oluşacağını tahmin etti. Soğuk ve yağışlı hava koşullarının 23-24 Mart’a kadar sürdükten sonra sıcaklıkların artacağı beklentisinde olduğunu belirten Acar, “Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde ise yine bir bahar havasının olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

ŞEHİR HAVA DURUMU

İstanbul: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 27°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Amasya: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 28°C, parçalı ve az bulutlu