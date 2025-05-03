Haberler

Hava Sıcaklıkları Artacak, Yağış Bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIK BEKLENTİSİ

Eskişehir dahil olmak üzere bölge genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artmasının beklenmesi dikkat çekiyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, bölgedeki hava koşullarının parçalı ve az bulutlu bir seyir izleyeceği ifade ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TAHAKÜKLERİ

Ayrıca, Eskişehir’in güney ve doğu bölgelerinde, öğle saatleri sonrasında yerel sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bölgedeki hava sıcaklıklarının ise 3 ila 5 derece arasında artış göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan analizlerde, Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının 14 derece ile Han’da; en yüksek hava sıcaklığının ise 23 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgelerinde olması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulusal Kongrede Gelecek Pandemiler Tartışıldı

İkinci Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, ETÜ Fen Fakültesi ve Genaktüel Kulübü işbirliğiyle yapıldı. Konferansta, gelecekteki pandemilere dair hazırlıklar ele alındı.
Haberler

Kayseri’de 1.5 Ton Kaçak Tütün

Kayseri'de gerçekleştirilen yol kontrolünde, iki otobüste toplam 1.5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.