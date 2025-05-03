Hava Sıcaklıkları Artacak, Yağış Bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIK BEKLENTİSİ

Eskişehir dahil olmak üzere bölge genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artmasının beklenmesi dikkat çekiyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, bölgedeki hava koşullarının parçalı ve az bulutlu bir seyir izleyeceği ifade ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TAHAKÜKLERİ

Ayrıca, Eskişehir’in güney ve doğu bölgelerinde, öğle saatleri sonrasında yerel sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bölgedeki hava sıcaklıklarının ise 3 ila 5 derece arasında artış göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan analizlerde, Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının 14 derece ile Han’da; en yüksek hava sıcaklığının ise 23 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgelerinde olması öngörülüyor.