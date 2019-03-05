Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara güzel haberi verdi. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Türkiye’nin güney kesimlerinde yağmur etkili olurken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Konya, Karaman ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ağrı ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın Doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HABERTURK