Hava Sıcaklıkları Artıyor, Bahar Geliyor

BUGÜN GÜNEŞ GÖRÜLECEK

Bugün Türkiye’nin beş büyük kentinde güneş kendini gösterecek. Rüzgarlar da hafifliyor. İstanbul’da hava sıcaklığı 13, Ankara’da 10, İzmir’de 18, Bursa’da 14 ve Antalya’da ise 17 derece ölçülüyor. Pazar günü sıcaklık ortalama 4 derece daha ılık bir seyir izleyecek.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara bölgesinde güneşli bir hava hakim. Bölgedeki rüzgar hafiflemeye başladı ve sıcaklık cumartesi günü 14-15 derece arasında olacak. Pazar ise sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da Sivas’ta hafif kar yağışı görüldüğü bildirilmekte. Bölgenin batısında güneşli bir hava var, cumartesi günü ise hava soğuk. Eskişehir’de sıcaklık 10, Konya’da 9, Sivas ve Kayseri’de 4 derece olarak ölçülüyor. Pazar günü sıcaklık 4-5 derece daha yükselecek.

EGE BÖLGESİ

Ege bölgesindeki rüzgarın hafiflemesi havanın daha ılık hissedilmesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde lodos etkili olacak. Manisa, Muğla ve Denizli’de hava 17-18 derece iken, Afyonkarahisar’da ise sıcaklık 10 derece olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde güneşli günler yeniden başlıyor. Adana’da 17, Hatay’da 16, Kahramanmaraş’ta 11 ve Isparta’da 13 derece hava sıcaklığı ölçülüyor. Yeni hafta, yaz havasında geçecek gibi görünüyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde hava açıyor. Sabah saatlerinde sis ve don olayları yaşanıyor. Ordu ve Artvin boyunca kar yağışı devam ediyor. Zonguldak’ta 12, Kastamonu’da 9, Samsun’da 10 ve Trabzon’da 9 derece sıcaklık var.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu genelinde bir gün daha kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da hava -1, Malatya’da 6 ve Van’da ise 2 derece ölçülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Diyarbakır ve Şırnak taraflarında yağışlar devam ediyor ve yüksek kesimlerde kar gözlemleniyor. Diyarbakır’da sıcaklık 10, Gaziantep’te 14 derece ölçülüyor.