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Hava Sıcaklıkları Azalacak, Yağış Var

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METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği öngörülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

Yurt genelinde bugün hava durumu parçalı ve az bulutlu olup, yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi ön görülüyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde de toz taşınımı olabileceği dikkate alınıyor.

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