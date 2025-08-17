Hava Sıcaklıkları Normaller Üzerinde Seyredecek

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağını belirtiyor. 17 Ağustos-23 Ağustos tarihlerine ilişkin yapılan haftalık hava tahminleriyle birlikte, genel durumu da kamuoyuna duyurdu.

BUGÜN AÇIK HAVALAR BEKLENİYOR

Bugün, Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli şekilde (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık bir gün yaşayacağı öngörülüyor. Kuzey Ege kıyılarında, rüzgarın yine kuvvetli bir şekilde (30-50 km/saat) eseceği bilgisi verilmekte.

AKDENİZ GÖKYÜZÜNDE PARÇALI BULUTLAR

Akdeniz Bölgesi’nin genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği, ancak doğu kesiminin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Hatay kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelebileceği öngörülmekte. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz ise az bulutlu ve açık bir hava durumuyla karşı karşıya kalacak.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLULUK

Orta ve Doğu Karadeniz’in de parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta, Türkiye’nin birçok bölgesinde açık ve sakin hava koşulları bekleniyor.