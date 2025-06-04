Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, Dikkat!

HAVA TAHMİNLERİ İKİYE BÖLÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için yaptığı hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu adeta ikiye bölünüyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 30°C’yi aşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşin etkisi artarken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun belirli kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Batı bölgelerinde havanın açık ve az bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde Edirne 36°C, Ege’de İzmir 34°C, Akdeniz’de ise Adana ve Antalya 34°C’yi görecek. Ancak İç Anadolu’da Ankara 27°C, Konya 26°C ile daha serin bir hava hâkim olacak. Doğu kesimlerdeyse hava bambaşka bir tablo sergiliyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

İç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatleri itibarıyla İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bu durumun etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Balıkesir: 33°C

Edirne: 36°C

İstanbul: 29°C

Kırklareli: 32°C

Ege: Güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 26°C

Denizli: 33°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Adana: 34°C

Antalya: 34°C

Hatay: 31°C

Isparta: 29°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 27°C

Çankırı: 28°C

Eskişehir: 29°C

Konya: 26°C

KARADENİZ VE DOĞU BÖLGELERİNDE HAREKETLİ HAVA

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor.

Bolu: 27°C

Düzce: 31°C

Kastamonu: 26°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Amasya: 29°C

Rize: 23°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Samsun: 25°C

Trabzon: 22°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Erzurum: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Kars: 19°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Malatya: 30°C

Van: 19°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR

Diyarbakır: 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Gaziantep: 31°C, parçalı ve az bulutlu.

Mardin: 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Siirt: 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Not: Doğu bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.