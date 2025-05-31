Hava Sistemi Geliştirerek Gücü Artırıyoruz

HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENMESİNE VURGU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetlerinin çağın ihtiyaçlarına uygun olarak teçhiz edilmesi ve personelin en iyi şekilde eğitilmesi sayesinde gök vatanın azim ve kararlılıkla korunmaya devam ettiğini ifade ediyor. Güler, Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerinin de güçlendirilmesi için pek çok önemli ve kritik projeyi tamamladıklarını, bu projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün öneminin açıkça ortada olduğunu vurguluyor.

HAVACILIK ALANINDAKİ BAŞARILAR

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 114. yıl dönümü vesilesiyle Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu kabulünde, Türkiye’nin uluslararası alanda etkin roller üstlendiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir asırda en kapsamlı faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtiyor. Hava Kuvvetlerinin bu süreçte aynı etkinlik ve yoğunlukla çalışmalarına devam ettiğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünden ilham alarak görevlerini yerine getirdiğini dile getiriyor. Hava kuvvetlerinin, semaların korunmasından terörle mücadele harekatları ve insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede görevlerini başarıyla üstlendiğini aktarıyor.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİN GELİŞİMİ

Bakan Güler, Türkiye’nin sahip olduğu modern teknolojilere dayalı harp araç ve silahlarıyla, yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle birlikte dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Güler, Türkiye’nin, kendi pilotlarını ve dost ülkelerin pilotlarını bile eğitebilen sayılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Hava Kuvvetlerini çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, özellikle insansız kara, deniz ve hava araçları, helikopterler, silahlar ve hava savunma sistemleri gibi pek çok sistemin kendi imkanlarıyla tasarlanıp geliştirildiğini ve ihraç edildiğini belirtiyor.

HÜRJET ANLAŞMASININ ÖNEMİ

Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşmasının Türkiye’nin savunma alanındaki gelişimini gözler önüne serdiğini söyleyen Güler, HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi yerli ve milli ürünlerin, ülkenin hava platformlarındaki büyük atılımların somut göstergeleri olduğunu aktarıyor. Bu ürünlerin, dost ve müttefik ülkeler tarafından eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının, Türkiye için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, içinde bulunulan kaotik ortamda hava savunma sistemine ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın kritik derecede önemli olduğunu belirtiyor.

GÜVENLİK VE BAŞARILARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Bakan Güler, ülkenin kazanımlarını artırmak, semalardaki hak ve menfaatleri korumak için Hava Kuvvetlerini en gelişmiş silahlarla donatmaya devam edeceklerine dair kimseye şüphenin olmaması gerektiğini belirtiyor. Cumhuriyetin ikinci asrına başladıkları bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerinin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade ediyor. Hava Kuvvetlerinin bugünkü güçlü seviyesine ulaşmasında katkıda bulunan tüm personeline teşekkür eden Güler, yaklaşan Kurban Bayramını da en içten dilekleriyle kutluyor ve herkesin yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyor.