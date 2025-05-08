Hava Soğuyor, Yağışlar Geliyor!

HAFTA SONU YAGIŞLI HAVA ETKILI OLACAK

Çelik, yapılan son değerlendirmelere dayanarak hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyuruyor. Kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini belirten Çelik, “Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik düşüş bekleniyor” şeklinde ifadesini sürdürüyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK

Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek.” diye ekliyor. Yarından itibaren havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ifade eden Çelik, iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışların görülebileceğini söylüyor. Gök gürültülü yağışların cumartesi sabahı Marmara’da etkili olacağını belirten Çelik, bu yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini bildirmiştir.

YAĞIŞLAR DOĞUYA HAREKET EDECEK

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların başlayacağını aktaran Çelik, 11 Mayıs Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini ifade ediyor. Pazar günü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde, İç Anadolu’nun kuzeyinde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Çelik, “Daha çok batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz.” bilgisini veriyor.

İSTANBUL’DA CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ VAR

İstanbul’da yarın için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, “Kentte cumartesi sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağış etkili olacak.” şeklinde bilgi veriyor. Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının İstanbul’da şu anda 24 ila 25 derece seviyelerinde olduğunu belirten Çelik, “Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek, hafta ortasına doğru ise kademeli olarak tekrar artacak.” ifadesini kullanıyor.

ANKARA’DA YEREL YAĞIŞ OLACAK

Ankara’da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışların gerçekleşeceğini vurgulayan Çelik, “Cumartesi ve pazar günü il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var.” tahmininde bulunuyor. Ankara’daki en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda 7 ila 8 derecelik düşüşle 19 ila 20 derecelere ineceğini bildiriyor.

İZMİR’DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İzmir’de ise yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını aktarıyor. Şu anda İzmir’deki sıcaklığın 32 ila 33 derecelere yükseldiğini ifade eden Çelik, “Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir’de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.