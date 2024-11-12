Hava Tahmininde Bulutlu ve Yağışlı Günler

SON TAHMİNLER VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı en son tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Özellikle Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Van ve Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı biçiminde görülmesi öngörülüyor.

İÇ KESİMLERDE GÖRÜLECEK HAVA OLAYLARI

Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artması, diğer bölgelerdeyse önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU VE ETKİLERİ

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif esmesi ve ara ara orta kuvvette olmak üzere etkili olması tahmin ediliyor. Bu hava durumu detayları, vatandaşların günlük planlamalarını yapmaları açısından önem taşımakta.