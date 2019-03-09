Hava temizleyen perde satışa çıkıyor

Gün geçtikçe çoğalan araç ve fabrikalardan çıkan zararlı duman hava kirliliği ve birçok hastalığa neden oluyor.

Ikea da bu konuda oldukça ilginç bir çözüm geliştirdi. Ikea’nın geliştirdiği hava temizleyen perde ile evinizdeki hava daha temiz kalacak.

Bitkilerin yaptığı fotosentez sürecinden ilham alınarak geliştirilen bu perdeler, üzerlerindeki özel kaplama sayesinde havayı temizleyebilme yeteneğine sahip oluyor.

Ikea, her ne kadar bu perdelerin ne kadar başarılı olduğuna dair net bilgiler paylaşmamış olsa da, gerçekten fotosentez yapan bir bitki kadar havayı temizleyebildiğine değindi.

Temiz havanın, insanların ruhsal sağlığına da etkisi olduğunu göz önünde bulundurursak, bu perdelerin hayatın stresine ufak da olsa etkide bulunması mümkün gözüküyor.

Fiyatı henüz belirlenmemiş bu yeni nesil perdelerin 2020 yılından önce satışta olması beklenmiyor.

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