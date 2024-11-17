Hava Trafiği Milli Yazılımla Yönetilecek

YERLİ VE MİLLİ HAVA TRAFİK YAZILIMI KULLANIMDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerce geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) uygulamasının Çukurova ve Atatürk Havalimanı’nda aktif hale geldiğini duyurdu. Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yazılım hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak projelerde ve yatırımlarda yerlilik ile millilik unsurlarını her zaman ön planda tutmanın önemine dikkat çeken Uraloğlu, “En sonunda havacılık sektörü için hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını, İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alandaki dışa bağımlılıktan kurtulmuş olduk ve gelecekteki yerli teknoloji ürünlerinin de önünü açmış olduk” şeklinde konuştu.

İRADE, HAVACILIKTA YENİ STANDARTLAR GETİRECEK

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ileri bir teknoloji ürünü olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Bu yeni yazılım, DHMİ bünyesinde çalışan hava trafik emniyeti elektronik personeli ve hava trafik kontrolörlerinin teknik bilgi, tecrübe ve bilgilerinden faydalanılarak geliştirildi. Hava seyrüsefer hizmetlerinde daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi’nin (D-ATIS) ardından İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak” dedi.