Hava Yoluyla Taşımacılık Fiyatı Artışı

NİSANDA EN YÜKSEK FİYAT ARTISININ YAŞANDIĞI SEKTÖR

Nisan ayında tüketici fiyatları açısından en belirgin artış, yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı alanında gözlemlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu artışı, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik takip etti. Diğer dikkat çeken fiyat artışları arasında, taze meyveler yüzde 19,84, patates yüzde 15,57, kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 13,22 ve taze balık yüzde 9,13 oranlarıyla sıralandı.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 17,32 İLE UCZULAN ÜRÜNLERİ

Geçen ay gözlemlenen en büyük fiyat düşüşü, yüzde 17,32 ile taze sebzelere (patates hariç) ait oldu. Bu ürün grubunu, yüzde 5,08 ile evcil hayvan ürünleri, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira ve yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

NİSAN AYINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

TÜİK’in yayınladığı tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ve en fazla düşen ürünlerin değişim oranları dikkat çekiyor. Farklı ürün gruplarındaki dalgalanmalar, tüketici davranışlarını ve piyasadaki dengeleri etkilemeye devam ediyor.