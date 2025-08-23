Havaalanlarında Uçuşlar Askıya Alındı

Haberler

UKRAYNA’NIN İHA SALDIRILARI ETKİSİ

Ukrayna’nın Rusya’ya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında uçuş operasyonları durduruldu. Ukrayna, Rusya’nın çeşitli hedeflerine yönelik İHA saldırıları yapıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Rus hava savunma sistemleri başkent Moskova’ya yönelen bir İHA’yı düşürdü” şeklinde bir açıklama yaptı.

HAVASAHASI GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada, hava sahası güvenliği ile ilgili yaşanan endişeler sebebiyle Moskova’nın doğusundaki ve güneydoğusundaki havaalanlarındaki uçuşların askıya alındığı bildirildi. Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’daki havaalanı yetkilileri de birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

İHA’LARIN İMHA EDİLMESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde 3 saat içinde toplamda 32 İHA’nın imha edildiğini açıkladı. Bu durum, hava sahasındaki güvenlik sorunlarının sürdüğünü gösteriyor ve operasyonların durdurulmasına zemin hazırlıyor.

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

Avcılar'da kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada Nurullah O. bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayla ilgili İlker S. gözaltına alındı.

